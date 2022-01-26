Ловчев рассказал о серьезном конфликте Карпина и Дзюбы несколько лет назад

Фото: инстаграм Дзюбы\Автор неизвестен

Экс-футболист московского "Спартака" Евгений Ловчев рассказал о конфликте между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой, который произошел несколько лет назад на сборах петербургского клуба.

"Ну, насколько я знаю, "Зенит" остановился в отеле, а Карпин находился, видимо, у кого-то в офисе там. Он вышел, а, учитывая то, что Дзюба постоянно рассказывал, что у них с Карпиным не сложилось, Карпин в него не верил, как в футболиста, говорит: "Че ты там всем рассказываешь?", таким тоном. У них произошла чуть ли не драка, как мне стало известно, их чуть ли не разнимали там", - отметил Ловчев.

Отметим, что с того момента, как Валерий Карпин возглавил сборную России, Дзюба не провел в составе национальной команды ни одного матча.

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