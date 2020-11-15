Ловчев рассказал об ожиданиях от матча Лиги наций между сборными Турции и России

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев высказался по поводу матча Лиги наций Россия - Турция.

"Сейчас у нашей сборной фактически потеряна атака, мы лишились трех игроков, которые эту атаку строили, - Александра Головина, Марио Фернандеса и Артема Дзюбу. Что касается Турции, мне очень понравился их последний товарищеский матч с хорватами. У турок приличное нападение и хорошая атакующая группа.

Турция уже не борется за первое место в группе, поэтому будет играть раскрепощенно, смело идти вперед. Отсутствие болельщиков на это никак не повлияет. И в этом наш шанс - поймать соперника на контратаке.

Пройдет ли открытый футбол против Турции? Нет. Иначе они тоже нас подловят. У Турции несколько футболистов очень приличного класса, представляющие ведущие клубы Европы - "Ювентус", "Милан", "Лестер". По суммарному классу они нас превосходят. Так что ничья станет для сборной России хорошим исходом", - цитирует Ловчева "Советский спорт".

Сегодня, 15 ноября, Россия на выезде сыграет против Турции, а 18 ноября отправится в гости к Сербии.

На данный момент Россия с 8 очками возглавляет группу 3 Лиги В. Следом расположились Венгрия (7), Турция (3) и Сербия (2).

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