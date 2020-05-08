Ловчев рассказал, почему не любит Карпина

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Ловчев рассказал, почему не любит Карпина

Бывший игрок московского "Спартака" Евгений Ловчев признался, что у него сложные отношения с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным.

"Я его не люблю. Не нравится его манера общаться с журналистами, фразочки: "И что? Ну и?". Когда он начинал тренировать, говорил: "Да чему мне учиться? Зачем идти в ВШТ? Я всё знаю!". Зато сейчас как тренер вырос. При встрече мы поздороваемся. Но не более.

В своё время Карпин вычеркнул меня из списка спартаковских ветеранов, которых собирают под Новый год. Так я ему в прямом эфире ответил: "Ты что, мессия спартаковский? Определяешь, кто ветеран этого клуба? Я десять лет отыграл в "Спартаке", стал лучшим футболистом страны. А ты провёл в команде три года - и меня не считаешь ветераном?!" - сказал Ловчев.

Карпин в разное время был в "Спартаке" игроком, генеральным директором и главным тренером.

Не пропустите: Ловчев заявил, что 50 лет назад "Спартак" сыграл договорной матч с "Черноморцем". | http://soccernews.ru
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