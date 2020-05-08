Ловчев рассказал, почему не любит Карпина
Бывший игрок московского "Спартака" Евгений Ловчев признался, что у него сложные отношения с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным.
"Я его не люблю. Не нравится его манера общаться с журналистами, фразочки: "И что? Ну и?". Когда он начинал тренировать, говорил: "Да чему мне учиться? Зачем идти в ВШТ? Я всё знаю!". Зато сейчас как тренер вырос. При встрече мы поздороваемся. Но не более.
В своё время Карпин вычеркнул меня из списка спартаковских ветеранов, которых собирают под Новый год. Так я ему в прямом эфире ответил: "Ты что, мессия спартаковский? Определяешь, кто ветеран этого клуба? Я десять лет отыграл в "Спартаке", стал лучшим футболистом страны. А ты провёл в команде три года - и меня не считаешь ветераном?!" - сказал Ловчев.
Карпин в разное время был в "Спартаке" игроком, генеральным директором и главным тренером.
Не пропустите: Ловчев заявил, что 50 лет назад "Спартак" сыграл договорной матч с "Черноморцем". | http://soccernews.ru
главное
-
РФС объявил о запуске специального проекта к 75-летию Победы
-
"Реал" надолго теряет Йовича
-
РФС может провести мини-турнир за право выступать в РПЛ, если сезон не будет доигран
-
Официально: до конца года командам разрешено делать по 5 замен в матче
-
Председателем совета директоров ЦСКА стал помощник Путина
Лента новостей
-
Тренер "Уфы" рассказал о пользе пива
-
В Испании у пятерых футболистов обнаружили коронавирус
-
2
"Барселона" предложила "Интеру" 6 игроков на выбор для включения в сделку по Лаутаро
-
РФС объявил о запуске специального проекта к 75-летию Победы
-
Ловчев рассказал, почему не любит Карпина
-
"РБ Лейпциг" продлил контракт с основным защитником
-
3
"Барселона" пообещала Лаутаро место в стартовом составе
-
"Реал" надолго теряет Йовича
-
3
"Барселона" опубликовала видео первой тренировки после смягчения карантина
-
Сёмин прокомментировал решение увеличить количество замен в матчах
-
Чех: "Второй сезон в "Челси" я провёл со сломанными плечами"
-
Геркус предположил, как изменится российский трансферный рынок после кризиса
-
Овчинников - о Смородской: "Можно считать, что она Лунтик"
-
Матич высказался о Моуринью
-
РФС может провести мини-турнир за право выступать в РПЛ, если сезон не будет доигран
-
"Интер" поборется за трансферную цель "Реала" и "Барселоны"
-
Названа сумма, которую потеряют клубы РПЛ из-за кризиса
-
Каррера отреагировал на возобновление тренировок в АЕКе
-
Официально: до конца года командам разрешено делать по 5 замен в матче
-
СМИ: в "Локомотиве" пока не приняли решение о смене главного тренера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20