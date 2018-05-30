Ловчев: "Саудовская Аравия - нам не соперник"
Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев поделился ожиданиями от стартового матча предстоящего Чемпионата Мира между сборными России и Саудовской Аравии.
"Все понимают, что сборная обязана обыгрывать Саудовскую Аравию. При этом многие считают, что это плохо - играть сразу со слабейшим из соперников по группе. Мысль, что нужно обязательно победить, ажиотаж, первая игра на домашнем Чемпионате Мира могут повлиять на результат...
Если каждый сыграет в свою силу, не выпадет из игры, сборная России должна побеждать в первом матче. Головин, Дзагоев, Фернандес, Жирков… Да каждого назови! Если они сыграют на максимуме, как могут, как умеют, Саудовская Аравия - нам не соперник", - написал бывший футболист в своем телеграме.
Напомним, сегодня сборная России сыграет товарищеский матч против Австрии. | soccernews.ru
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