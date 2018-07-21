Ловчев: "Сборная России проявила себя на ЧМ благодаря тактике и составу"
Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев прокомментировал выступление сборной России на домашнем для нее Чемпионат Мира.
"Я - человек, который не очень верил в нашу сборную. И для этого были основания. Как когда-то сказал тренер Борис Аркадьев: "Команда не играет в силу своих игроков". Однозначно, Смолов, Дзюба, Головин показали, что команда может играть лучше, чем она до этого играла. Не в силу своих игроков играла. Я уже давно не видел в ЦСКА такого Фернандеса, который сквозит правым нападающим, проходит и отдает пас на Черышева. Это потрясающие вещи.
Тренеры вытащили это из ребят благодаря тактике и составу. А когда выясняешь, что Дзюба стал проводником ярости… И потом, когда по телевизору видишь, как он на серию пенальти делает установку… До Чемпионата Мира мы говорили о случайности, везении, мы боялись, что не выиграем у Саудовской Аравии. Но когда счет становится 3:0, когда забиваем голы на 91-й, 93-й минуте - это же кайф!", - цитирует бывшего футболиста sport24.ru.
Напомним, Путин сделал заявление об игре сборной России на ЧМ. | soccernews.ru
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