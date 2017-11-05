Ловчев сделал прогноз на матч "Локомотив" - ЦСКА

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев сделал прогноз на центральный матч 16-го тура Премьер-Лиги между московскими "Локомотивом" и ЦСКА.

"Локо" не станет на своем поле играть от обороны. Думаю, матч сведется к противоборству нападения "Локомотива" и обороны армейцев. И, думаю, будет ничья", - приводит слова бывшего футболиста Советский спорт.

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