Ловчев: "Семин опять доказал, что он - классный тренер"

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев похвалил главного тренера московского "Локомотива" Юрия Семина.

"После одного из матчей "Локомотива" всем показалось, что Семин и Геркус - в прекрасных отношениях. Но все знают, что когда-то стоял вопрос об увольнении Семина. И, думаю, Геркус не был горой за Семина. А Семин всем опять доказал, что он - классный тренер", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, президент "Локомотива" Геркус может быть отправлен в отставку. | soccernews.ru