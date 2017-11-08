Ловчев: "Семин опять доказал, что он - классный тренер"
Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев похвалил главного тренера московского "Локомотива" Юрия Семина.
"После одного из матчей "Локомотива" всем показалось, что Семин и Геркус - в прекрасных отношениях. Но все знают, что когда-то стоял вопрос об увольнении Семина. И, думаю, Геркус не был горой за Семина. А Семин всем опять доказал, что он - классный тренер", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.
Напомним, президент "Локомотива" Геркус может быть отправлен в отставку. | soccernews.ru
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|16
|30
|3
|Краснодар
|16
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|ЦСКА Москва
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|Спартак Москва
|16
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|Урал
|16
|24
|7
|Арсенал Тула
|16
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|Уфа
|16
|21
|9
|Ахмат
|16
|21
|10
|Рубин
|16
|19
|11
|Ростов
|16
|18
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|Амкар
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|17
|13
|Тосно
|16
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|Анжи
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|15
|Динамо Москва
|16
|15
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|СКА Хабаровск
|16
|12