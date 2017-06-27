Ловчев: "Смолов в матчах Кубка конфедераций был просто нулевой"



Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал футболистов сборной России за игру на Кубке Конфедераций-2017.

"Наш первый резерв - Глушаков. Сыграл он неважно. Дальше - Смолов. Его уровня хватает для успешной игры в нашем чемпионате. А в Кубке конфедераций все три матча он был просто нулевой. Ерохину доверяли, а он то не добежит, то силёнок ему не хватит. А может, молодые быстрее схватывают?

Самым европейским футболистом в сборной был Головин. В матчах за национальную команду, в Лиге чемпионов он понял: чтобы соответствовать современному уровню, надо всё делать гораздо быстрее. Быстрее мыслить, двигаться, бить по воротам. Мне кажется, и Миранчук может такой футбол быстрее схватить", - приводят слова Ловчева российские СМИ.

Напомним, что Россия набрала в матчах группового этапа три очка в трех матчах и не сумела выйти в плей-офф.

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