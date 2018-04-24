Ловчев: "Спартак" попал в неудачный период"

Теги спартак москвамассимо каррера

Ловчев: "Спартак" попал в неудачный период"Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев объяснил последние неудачи московского "Спартака".

"Разговоры о том, что игроки "плавят" Карреру, - полная ерунда. У всех команд бывают неудачные периоды, "Спартак" попал именно в такой период. И здесь важно, как команда и тренер из таких ситуаций выходят. Вчера тебя все любили, а сегодня проклинают.

Про Карреру говорят, что он умеет завести команду. Он всегда эмоционален, активен на бровке. Это считается его главным достоинством. Но вчера я посмотрел на Карреру, он выглядел, как убитый горем человек", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, о проблемах "Спартака" также высказался Канчельскис. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сборная свободных агентов лета 2018

Сборная свободных агентов лета 2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 27 57
2 ЦСКА Москва 27 51
3 Спартак Москва 27 50
4 Зенит Санкт-Петербург 27 49
5 Краснодар 27 47
6 Урал 27 36
7 Уфа 27 36
8 Арсенал Тула 27 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 27 34
11 Динамо Москва 27 33
12 Ростов 27 31
13 Амкар 27 31
14 Анжи 27 24
15 Тосно 27 24
16 СКА Хабаровск 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов