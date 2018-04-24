Ловчев: "Спартак" попал в неудачный период"
Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев объяснил последние неудачи московского "Спартака".
"Разговоры о том, что игроки "плавят" Карреру, - полная ерунда. У всех команд бывают неудачные периоды, "Спартак" попал именно в такой период. И здесь важно, как команда и тренер из таких ситуаций выходят. Вчера тебя все любили, а сегодня проклинают.
Про Карреру говорят, что он умеет завести команду. Он всегда эмоционален, активен на бровке. Это считается его главным достоинством. Но вчера я посмотрел на Карреру, он выглядел, как убитый горем человек", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.
Напомним, о проблемах "Спартака" также высказался Канчельскис. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|27
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|2
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|27
|51
|3
|Спартак Москва
|27
|50
|4
|Зенит Санкт-Петербург
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|49
|5
|Краснодар
|27
|47
|6
|Урал
|27
|36
|7
|Уфа
|27
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|8
|Арсенал Тула
|27
|36
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|Рубин
|27
|35
|10
|Ахмат
|27
|34
|11
|Динамо Москва
|27
|33
|12
|Ростов
|27
|31
|13
|Амкар
|27
|31
|14
|Анжи
|27
|24
|15
|Тосно
|27
|24
|16
|СКА Хабаровск
|27
|13