Ловчев: "Спартак" попал в неудачный период"

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев объяснил последние неудачи московского "Спартака".

"Разговоры о том, что игроки "плавят" Карреру, - полная ерунда. У всех команд бывают неудачные периоды, "Спартак" попал именно в такой период. И здесь важно, как команда и тренер из таких ситуаций выходят. Вчера тебя все любили, а сегодня проклинают.

Про Карреру говорят, что он умеет завести команду. Он всегда эмоционален, активен на бровке. Это считается его главным достоинством. Но вчера я посмотрел на Карреру, он выглядел, как убитый горем человек", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, о проблемах "Спартака" также высказался Канчельскис. | soccernews.ru