Ловчев: "Спартак" приходит в себя после похмелья"

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Ловчев: "Спартак" приходит в себя после похмелья"Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев, высказался о ситуации, в которой оказался московский "Спартак" в Премьер-Лиге.

"Команда понемногу приходит в себя, обретает спокойствие. Все возможные очки "Спартак" в играх с фаворитами потерял. Сыграл со всеми соперниками из верхней части таблицы. Теперь настала пора собирать "урожай". Как раз осень благоприятное время для этого. Команда приходит в себя после похмелья", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, Рейнгольд высказался о предстоящем матче "Спартака" против "Севильи". | soccernews.ru

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