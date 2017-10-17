Ловчев: "Спартак" приходит в себя после похмелья"

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев, высказался о ситуации, в которой оказался московский "Спартак" в Премьер-Лиге.

"Команда понемногу приходит в себя, обретает спокойствие. Все возможные очки "Спартак" в играх с фаворитами потерял. Сыграл со всеми соперниками из верхней части таблицы. Теперь настала пора собирать "урожай". Как раз осень благоприятное время для этого. Команда приходит в себя после похмелья", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, Рейнгольд высказался о предстоящем матче "Спартака" против "Севильи". | soccernews.ru