Ловчёв: "Спартак" развалился прямо у нас на глазах"

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Ловчёв: "Спартак" развалился прямо у нас на глазах"

Бывший полузащитник "Спартака" Евгений Ловчёв порассуждал о кризисе "красно-белых" в текущем сезоне.

"Вижу, что прямо у нас на глазах "Спартак" развалился. Этому много причин, и в первую очередь - внутреннее состояние: обстоятельства увольнения Массимо Карреры, история с болельщиками, с Денисом Глушаковым, с Аязом Гулиевым и прочее. В той нервной обстановке, в которой пребывает команда, виновато руководство. Имею в виду не Леонида Федуна - он же не каждый день с командой - а тех, кто непосредственно управляет клубом. Сегодня "Спартак" развален полностью.

Никто Олега Кононова не оправдывает. Время у него было. А получилось, что при нём "Спартак" развалился. Не налажены ни оборона, ни атака. Такое впечатление сложилось в первом тайме, что люди вообще впервые видят друг друга. В сборной мира мастера тоже собираются в первый раз, но их мастерство позволяет им показывать футбол, а здесь люди, которые никому ничего не доказали, играют так, словно уже в своей карьере всё выиграли", - сказал Ловчёв.

По итогам 25 туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 39 очков.

После зимнего перерыва "красно-белые" одержали всего три победы в девяти матчах.

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