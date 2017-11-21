Ловчев: "Спартаку" важно не потерять свое настроение до конца года"

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев высказался о сложном календаре московского "Спартака".

"Сейчас важно, чтобы то настроение, которое есть у команды в последнее время, не потерять до конца этого года. У "Спартака" - очень тяжелый календарь: после "Марибора" - "Зенит", потом - выезд в Тулу, затем - "Ливерпуль" на выезде в начале декабря, и под занавес - дерби с ЦСКА. И очень важно провести эту концовку также ярко, чтобы перенести это настроение на весну", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

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