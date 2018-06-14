Ловчев: "Такая встряска может положительно сказаться на сборной Испании"

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию со сменой главного тренера у сборной Испании.

"Тренер, конечно, повел себя неправильно. Но и федерация не права, решившись на такой шаг. С другой стороны, такая встряска может и положительно на сборной Испании сказаться. Слышал, многие игроки были против срочной отставки. Но вряд ли кто-то против назначения Фернандо Йерро.

Это заметная и уважаемая всеми футболистами испанской сборной фигура. Думаю, команда может сплотиться в такой ситуации вокруг такого человека", - написал бывший футболист в своем телеграме.

Напомним, Пике остался недоволен действиями "Реала". | soccernews.ru