Ловчев: "У игроков "Локомотива" нет чемпионства в глазах"

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев высказался о проблемах московского "Локомотива" на старте текущего сезона.

"У "Локо" - проблема, как у "Спартака" год назад. Брожение в головах, дали поблажку себе... Я - из другого поколения, может, мы по-другому мыслили. Но вот смотрю на братьев Миранчуков… Их Чемпионат Мира, где они себя не показали, не сыграли, как будто прибил. И Фернандеш не тот, и Фарфан… Катают мяч. А нет чемпионской игры. Нет чемпионства в глазах", - написал бывший футболист в своем телеграме.

Напомним, Геркус высказался о возможном уходе из "Локомотива" братьев Миранчуков. | soccernews.ru