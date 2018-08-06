Ловчев: "У игроков "Локомотива" нет чемпионства в глазах"

Теги локомотив москва

Ловчев: "У игроков "Локомотива" нет чемпионства в глазах"Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев высказался о проблемах московского "Локомотива" на старте текущего сезона.

"У "Локо" - проблема, как у "Спартака" год назад. Брожение в головах, дали поблажку себе... Я - из другого поколения, может, мы по-другому мыслили. Но вот смотрю на братьев Миранчуков… Их Чемпионат Мира, где они себя не показали, не сыграли, как будто прибил. И Фернандеш не тот, и Фарфан… Катают мяч. А нет чемпионской игры. Нет чемпионства в глазах", - написал бывший футболист в своем телеграме.

Напомним, Геркус высказался о возможном уходе из "Локомотива" братьев Миранчуков. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августа

Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 2 6
2 Ростов 2 6
3 Уфа 2 4
4 Рубин 2 4
5 Спартак Москва 2 4
6 Оренбург 2 3
7 Краснодар 2 3
8 Ахмат 2 3
9 Анжи 2 3
10 Динамо Москва 2 2
11 Локомотив Москва 2 2
12 ЦСКА Москва 2 1
13 Крылья Советов 2 1
14 Арсенал Тула 2 1
15 Урал 2 0
16 Енисей Красноярск 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов