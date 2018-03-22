Ловчев: "Уровень Дзюбы это "Томь", "Ростов" и "Арсенал"

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Ловчев: "Уровень Дзюбы это "Томь", "Ростов" и "Арсенал"
Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил игру нападающего тульского "Арсенала" Артема Дзюбу.

"Мы видим, что у Артема хорошо получается играть в арендах в таких командах, как "Томь", "Ростов" или "Арсенал". При этом не все получается в том же "Зените". Это говорит о том, что клубы вроде томичей, ростовчан и туляков и есть уровень Дзюбы", – приводят слова Ловчева российские СМИ.

29-летний Дзюба перешел в "Арсенал" этой зимой из "Зенита" на правах аренды, провел за клуб 3 матча и забил 3 гола.

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