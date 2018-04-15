Ловчев: "Зачем "Спартаку" все эти люди: Петкович, Максимович, Пашалич?"

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Ловчев: "Зачем "Спартаку" все эти люди: Петкович, Максимович, Пашалич?"Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев дал комментарий по проигранному сегодня матчу московским "Спартаком" екатеринбургскому "Уралу".

"Когда в атаке у команды что-то получается, когда она отодвигает игру от своих ворот, есть голы и результат. С "Уралом" у чужих ворот создать по-настоящему ничего не смогли и в итоге получили. Напортачили, конечно...

Тут вновь возникает вопрос - зачем "Спартаку" все эти люди: Петкович, Максимович, Пашалич. Если этот парень не играл в "Челси", почему он вдруг должен был заиграть в "Спартаке"?

"Спартаку" традиционно нужна оборона. После чемпионского сезона Каррера должен был пойти к Федуну и сказать об этом. Он этого не сказал. Или не мог сказать. Это вопрос вопросов", - написал бывший футболист в телеграме.

Напомним, "Спартак" намерен опротестовать результат игры с "Уралом". | soccernews.ru

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