Ловчев заявил, что 50 лет назад "Спартак" сыграл договорной матч с "Черноморцем"
Бывший игрок московского "Спартака" Евгений Ловчев признался, что в 1970 году "красно-белые" за деньги сдали матч против одесского "Черноморца".
"С самого начала всё было странно. Какие-то люди ходят по гостинице, заглядывают к нашим ребятам. А мы уже заняли третье место, и с него ни вверх, ни вниз. "Черноморец" же стоит на вылет. Меня Кавазашвили удивил. Я был уверен - он взял деньги! А годы спустя Анзор возглавил комиссию по договорнякам. Вспомнил Одессу: "Мне там предлагали, а я не взял". Я даже приподнялся: "Не сомневался, что ты взял тогда". - "Нет!" Я был уверен, что не взяли трое - я, Витька Папаев, кристальный футбольный человек, и Коля Абрамов. Но Коле принесли в перерыве. Игра удивительная. Я отдаю мячик нашему нападающему, а тот пасует Секечу из "Черноморца". Волтузят нас!
Мне показалось по настроению Кавазашвили - знает, что когда-нибудь всё равно забьют. Как можно было в перерыве донести Абрамову? Кто-то у нас управлял! Это ж не к каждому подходили и давали. Могли просто сказать. Здесь говорилось всё заранее. Генка Логофет всё знал - в Одессу вообще не поехал. Для меня это было откровение! Уже к перерыву вижу - что-то не то. Всё за спину мне забрасывают и забрасывают. Говорю в перерыве Симоняну: "Никита Павлович, я играть не буду". Он перед командой встал: "Если это продолжится - я на медаль не дам наиграть этому, этому и этому..." Володьке Петрову и ещё кому-то.
После матча вызывает меня Старостин. Говорит спокойно, с расстановкой: "Женя, ты думаешь, игра сдавалась?". Тут Симонян вмешался: "Николай Петрович, вы что? Разве не видно было, что сдают?". Но "Черноморцу" та победа не помогла. Его "Арарат" обошёл. Заплатили тогда по 500 рублей каждому. Мне ребята рассказывали. Кто именно - не скажу", - заявил Ловчев.
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