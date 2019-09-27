Ловчев заявил, что у Мамаева больше перспектив в "Динамо", чем в "Ростове"

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Ловчев заявил, что у Мамаева больше перспектив в "Динамо", чем в "Ростове"

Экс-игрок "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев сказал, что у Павла Мамаева больше шансов показать себя в "Динамо", чем в "Ростове".

Ранее сообщалось, что полузащитник подпишет с "Ростовом" контракт по схеме "2+1".

"Думаю, больше перспектив у него в "Динамо" именно из-за его игровых качеств. "Динамо" такой футболист сейчас очень пригодился бы.

Думаю, если какой-то клуб и подпишет контракт с Мамаевым, то это будет не длинный контракт - возможно, на полгода. Приживется, проявит - тогда продлят", - сказал Ловчев.

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным вышел на свободу из колонии по УДО 17 сентября. 

20 сентября футболист расторг контракт с "Краснодаром", в котором выступал с 2014 года.

После 10 туров РПЛ "Ростов", набрав 20 баллов, занимает 3 место в турнирной таблице.

А еще: СМИ: Мамаев может стать игроком "Ростова"| http://soccernews.ru
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