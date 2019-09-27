Ловчев заявил, что у Мамаева больше перспектив в "Динамо", чем в "Ростове"
Экс-игрок "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев сказал, что у Павла Мамаева больше шансов показать себя в "Динамо", чем в "Ростове".
Ранее сообщалось, что полузащитник подпишет с "Ростовом" контракт по схеме "2+1".
"Думаю, больше перспектив у него в "Динамо" именно из-за его игровых качеств. "Динамо" такой футболист сейчас очень пригодился бы.
Думаю, если какой-то клуб и подпишет контракт с Мамаевым, то это будет не длинный контракт - возможно, на полгода. Приживется, проявит - тогда продлят", - сказал Ловчев.
Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным вышел на свободу из колонии по УДО 17 сентября.
20 сентября футболист расторг контракт с "Краснодаром", в котором выступал с 2014 года.
После 10 туров РПЛ "Ростов", набрав 20 баллов, занимает 3 место в турнирной таблице.
А еще: СМИ: Мамаев может стать игроком "Ростова"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Битва неудачников, месть на "Ванда Метрополитано" и еще 3 интереснейших поединков: смотрим, что можно глянуть на выходных!
-
Зидан встал на защиту Эдена Азара
-
"Тоттенхэм" продлил контракт с Сиссоко до 2023 года
-
Мамаев подпишет с "Ростовом" контракт по схеме "2+1"
-
Определены хозяева в матчах 1/8 финала Кубка России
Лента новостей
-
Клопп: "Когда я кричу, я выгляжу как серийный убийца, а Гвардиола - идеально"
-
Погба попросил у "МЮ" повысить зарплату до 35 миллионов евро в год
-
Боярский поделился ожиданиями от матча "Локомотив" - "Зенит"
-
Ловчев заявил, что у Мамаева больше перспектив в "Динамо", чем в "Ростове"
-
Битва неудачников, месть на "Ванда Метрополитано" и еще 3 интереснейших поединков: смотрим, что можно глянуть на выходных!
-
1
Зидан встал на защиту Эдена Азара
-
Каррера рассказал, что ему сложно давался русский язык
-
2
Зидан заявил, что все игроки "Реала" готовы к матчу с "Атлетико"
-
"Динамо" обыграло "Ростов" в молодежном первенстве
-
1
Конте: "Пять побед подряд - это не случайность"
-
"Тоттенхэм" продлил контракт с Сиссоко до 2023 года
-
"Барселона" продлила контракт с форвардом Пересом
-
1
Клопп заявил, что трансфер Матипа в "Ливерпуль" стал одним из лучших за последние годы
-
1
Украинская секс-бомба повторила челлендж Ибрагимовича
-
"Рома" поздравила с днем рождения Франческо Тотти
-
Каррера заявил, что готов поработать с серьезной командой Италии
-
Мамаев подпишет с "Ростовом" контракт по схеме "2+1"
-
Родриго не примет участия в матче "Атлетико" - "Реал"
-
Уткин прокомментировал приезд Гаттузо в Москву
-
Определены хозяева в матчах 1/8 финала Кубка России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4