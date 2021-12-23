Ловчев жёстко раскритиковал "Спартак"
Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев выступил с критикой в адрес московского клуба.
"Когда я смотрю, как "Зенит" покупает Малкома, который был в "Барселоне", покупает Клаудиньо, который вызывается в сборную Бразилии, покупает Ловрена, который играл в "Ливерпуле"... Я это понимаю.
А когда "Спартак" приобретает Хлусевича, соотечественника Боба Марли, фамилию которого я даже не знаю, и так далее по списку... Тогда я понимаю, что это всё где-то далеко от тех задач, которые нам объявляют: "мы будем бороться", "мы сделаем то", "мы сделаем это"... "Спартак" медленно и верно превращается в средненькую командочку", - сказал Ловчев.
"Спартак" ушёл на зимнюю паузу на девятом месте в РПЛ, зато "красно-белые" вышли в 1/8 финала Лиги Европы, выиграв свою группу.
Не пропустите: Источник: Витория не имеет права комментировать свой уход из "Спартака". | http://soccernews.ru
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