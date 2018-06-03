Ловкость вингеров и никакого мошенничества: сборная Украины разгромила Албанию
Подготовка к Лиге Наций идет полным ходом и в матче против Албании Украина показала, что, как минимум, не разучилась забивать голы. А вот у "черных орлов" дела идут, откровенно говоря, не очень. Очередное поражение в 2018 году, и к команде Пануччи осталось очень много вопросов. Если Косово и Украина Албании оказались не по зубам, то не факт, что Шотландия и Израиль окажутся намного слабее.
Огромное преимущество по счету читалось еще в начале игры, ведь Украина начала намного активней. Как и ожидалось, команда Шевченко забрала себе мяч и пыталась организовать опасные атаки. Однако, создать что-то дельного очень долго не удавалось. Албания тоже не отсиживалась в обороне и старалась при первой же возможности перехватить мяч и убежать в быструю фланговую атаку.
Первый интересный момент в матче создали "желто синие". На 19 минуте Марлос заметил Андрея Ярмоленко и отдал точный пас на вингера. Андрей развернулся и опасно пробил: мяч прошел рядом с ближней девяткой. Последующие атаки сборной Шевченко не приносили особой выгоды, пока не настала 31 минута. Ярмоленко получил мяч на границе штрафной и отдал точно на Коноплянку. Евгений пробил в одно касание и открыл счет в матче – 1:0. Следующий гол пришел уже через 5 минут. Теперь уже Коноплянка получил много пространства и отдал точный пас в штрафную, где Ярмоленко несколькими финтами положил троих защитников и пробил точно в дальний угол ворот Бериши.
В компенсированное к первому тайму время Ярмоленко добил албанцев. Марлос быстро разыграл штрафной, отдав длинную передачу на Руслана Малиновского. Тот вышел один на один с голкипером и покатил "круглого" на Ярмоленко. Андрей расстрелял пустые ворота.
Все на что была способна Албания в первом тайме – это несколько атак, после которых мяч летел либо мимо, либо в руки Лунину.
Второй тайм начался с опасной атаки сборной Украины. Ярмоленко покатил мяч Селезневу и тот первым касанием пробил немного выше ворот Бериши. Сразу после этого Албания перешла на схему 4-4-2, понемногу выровняла статистику владения мячом и пошла в активный прессинг. На 58 минуте такой стиль игры чуть было не принес свои плоды. Лилай отобрал мяч у Шапаренко вблизи чужой штрафной и опасно пробил по воротам, однако – мимо.
В ответ на такую игру "черных орлов" подопечные Шевченко немного приубавили в скорости и начали подолгу катать мяч в середине поля и возле чужой штрафной, сделав игру более спокойной и даже убаюкивающей. На 68 минуте Коноплянка даже забил еще один гол, но арбитр его не засчитал. В середине второго тайма у Албании перестало получатся хоть что-то, и, кажется, сборная Пануччи сосредоточилась на том, чтобы не пропустить. Возможно, именно с этим связана поздняя активизация подопечных Шевченко. Несколько моментов закончился очень опасно. На 83 минуте Евгений Коноплянка хорошо исполнил штрафной удар, однако Бериша вытащил мяч из девятки. А уже через несколько минут левый вингер Украины отдал навесной пас в центр штрафной, где в суете мяч попал в защитника "черных орлов" и отскочил в штангу.
Очень голевыми оказались несколько последних минут встречи. Сначала Албания все-таки провела толковую атаку и после навеса с правого фланга Ндой пробил прямо в нижний угол ворот Лунина. А уже в последний атаке в матче Украина восстановила статус-кво: самый активный игрок матча – Евгений Коноплянка – получил мяч от Ярмоленко и в ближнем бою переиграл албанского голкипера. На этом и закончили. Албания показала свою неготовность противостоять соперникам уровня сборной Украины, да и историческую статистику встреч не улучшила. А вот сборная Шевченко наконец положила в ворота противников более двух голов и будет ожидать сентября, когда начнется Лига Наций.
Украина – Албания – 4:1
Голы: Коноплянка, 31 – 1:0; Ярмоленко, 36 – 2:0; Ярмоленко, 45+1 – 3:0; Ндой, 89 – 3:1; Коноплянка, 90 – 4:1
Украина: Лунин – Бутко (Караваев, 82), Бурда, Кривцов, Соболь – Малиновский (Коваленко, 71), Зинченко (Сидорчук, 71) – Коноплянка, Марлос (Шапаренко, 57), Ярмоленко – Беседин (Селезнев, 46).
Албания: Бериша – Хюсай, Маврай, Дьимшити, Весели – Лилай (Аети, 65) – Роши (Мемолла, 46), Рамадани (Чака, 26), Ндой, Леньяти (Балай, 46) – Манай (Чикаллеши, 57).
Игорь Малиенко | http://soccernews.ru
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