Ловрен: "Будь Модрич испанцем или немцем, он мог бы уже выиграть "Золотой мяч"

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен похвалил капитана своей команды Луку Модрича.

" Мне очень приятно играть с Лукой, он является одним из лучших игроков в мире. Он мог бы быть в центре внимания еще больше, если бы он был немцем или испанцем. Он мог бы даже стать обладателем "Золотого мяча". Но так как мы - маленькая страна, он не получает внимания, которого он заслуживает. Но все любители футбола и мы знаем, что Модрич - невероятный игрок ", - цитирует 28-летнего бека Le 10 Sport.

Напомним, хорватский футболист доволен чисто российским подарком. | soccernews.ru