Ловрен хочет покинуть "Зенит"

Фото твиттер Деяна Ловрена

Центральный защитник питерского "Зенита" Деян Ловрен намерен сменить команду.

Сейчас хорват восстанавливается от травмы заграницей и не хочет возвращаться в Россию из-за ситуации на Украине.

32-летний футболист собирается расторгнуть с "сине-бело-голубыми" контракт, действующий до 2023 года.

В текущем сезоне Ловрен сыграл за "Зенит" 19 матчей, результативными действиями не отличался.

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