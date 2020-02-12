Ловрен: "Хочу, чтобы этот "Ливерпуль" помнили так, как помнят "Барселону" Гвардиолы"

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен заявил, что нынешняя команда мерсисайдцев способна оставить не менее глубокий след в истории футбола, чем "Барселона" 2008 - 2012 года.

"Я был в команде Клоппа с самого начала. Чтобы все наладить ему потребовалось 2-3 года.Мы понимаем друг друга и знаем, что нам нам нужна. Хочу чтобы нас помнили также, как и "Барселону", которая выиграла за 4 года около 20 трофеев", - передает слова Ловрена Sky Sports.

После 25 туров АПЛ "Ливерпуль" занимает 1 место в турнирной таблице, имея в активе 73 балла.

А еще: "Ливерпуль" не собирается возвращать Джеррарда в качестве футболиста| http://soccernews.ru