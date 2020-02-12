Ловрен: "Хочу, чтобы этот "Ливерпуль" помнили так, как помнят "Барселону" Гвардиолы"
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен заявил, что нынешняя команда мерсисайдцев способна оставить не менее глубокий след в истории футбола, чем "Барселона" 2008 - 2012 года.
"Я был в команде Клоппа с самого начала. Чтобы все наладить ему потребовалось 2-3 года.Мы понимаем друг друга и знаем, что нам нам нужна. Хочу чтобы нас помнили также, как и "Барселону", которая выиграла за 4 года около 20 трофеев", - передает слова Ловрена Sky Sports.
После 25 туров АПЛ "Ливерпуль" занимает 1 место в турнирной таблице, имея в активе 73 балла.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Эвертон
|26
|36
|8
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|9
|Вулверхэмптон
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18