Ловрен и Матип рискуют пропустить матч с "Лестером"

"Ливерпуль" столкнулся с серьёзными проблемами в преддверии матча шестого тура АПЛ против "Лестера".

Как сообщает Liverpool Echo, поединок с "лисами", скорее всего, пропустят два основных центральных защитника "красных" - Деян Ловрен и Жоэль Матип.

Известно, что вышеупомянутые футболисты не принимали участия в двух тренировках мерсисайдцев подряд.

Напомним, что матч "Лестер" - "Ливерпуль" состоится 23 сентября в 19:30 по московскому времени.

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