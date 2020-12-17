Ловрен извинился перед Луневым за автогол в матче "Зенит" - "Спартак"

Центральный защитник "Зенита" Деян Ловрен высказался после уверенной победы над "Спартаком" в матче 19-го тура РПЛ.

Напомним, что "сине-бело-голубые" выиграли со счётом 3:1. При этом автором единственного гола "красно-белых" стал как раз хорват, забросивший мяч в собственные ворота парашютом через вратаря.

"Какая важная победа сегодня. Даже с небольшим количеством болельщиков, вы были нашим 12-м игроком на поле. Лунёв, прости за гол", - написал Ловрен в своём инстаграме.

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