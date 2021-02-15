Ловрен лёг в снег после бани при 11-градусном морозе

Защитник питерского "Зенита" Деян Ловрен показал, как он отдыхает в условиях холодной русской зимы.

Футболист опубликовал в инстаграме видео, на котором он ложится в снег после бани. Температура воздуха на улице в этот момент была минус 11 градусов.

31-летний хорват выступает за "сине-бело-голубых" с августа 2020 года. В его активе 2 гола и 1 ассист в 23 матчах.

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