Ловрен: "Ливерпуль" способен совершать великие камбэки"
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Барселоны".
Напомним, что в первой игре на "Камп Ноу" каталонцы разгромили "красных" со счётом 3:0.
"Я зол из-за того, что нас списали со счетов. Мы хотим показать всем, что способны сделать нечто особенное на "Энфилде". У нас есть большие игроки, которые должны показывать себя по полной в больших играх. "Ливерпуль" - уникальный клуб. Мы всегда показываем, что способны совершать великие камбэки. Да, мы проиграли в первом матче со счётом 0:3. Но футбол непредсказуем - особенно в Лиге Чемпионов на "Энфилде". В ответной встрече нужно быть терпеливыми и не торопиться. Важно, чтобы мы смогли забить в первые 10 минут и продолжать давить на соперника. Всё возможно", - сказал Ловрен.
Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Барселона" состоится завтра, 7 мая, в 22:00 по московскому времени.
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