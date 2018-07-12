Ловрен: "Люди должны признать, что я являюсь одним из лучших защитников в мире"

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Ловрен: "Люди должны признать, что я являюсь одним из лучших защитников в мире"Защитник "Ливерпуля" и сборной Хорватии Деян Ловрен высоко оценил свою игру в текущем сезоне.

"Люди говорили, что у меня был трудный сезон, но я не согласен с этим. Я дошел с "Ливерпулем" до финала Лиги Чемпионов. Теперь со своей сборной я вышел в финал Чемпионата Мира. Люди должны признать, что я являюсь одним из лучших защитников в мире, а не просто говорить глупости", - приводит слова 29-летнего бека 101 Great Goals.

Напомним, Вида прокомментировал победу сборной Хорватии над Англией. | soccernews.ru

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