Ловрен мечтает полетать на истребителе

Центральный защитник питерского "Зенита" Деян Ловрен рассказал о своей мечте, не связанной с футболом.

"Не знаю, возможно ли это, но моей большой мечтой всегда было полетать на истребителе. Не представляю, как это осуществить, ведь для этого мне нужен пилот. Но мне бы определённо хотелось испытать эти ощущения. Ещё ребёнком я любил возиться с игрушечными самолётами, с тех пор это и не выходит из головы. Полёт на истребителе - моя детская мечта, я всегда этого хотел! Посмотрел однажды фильм "Лучший стрелок" с Томом Крузом и подумал: вот бы попробовать самому! К сожалению, пока такой возможности не было.

Сделал ли я что-нибудь для исполнения этой мечты? Пока нет, но я узнал, что где-то в России, кажется, это можно попробовать. Так что не знаю, может если забраться куда-нибудь подальше, в Сибирь... Мне очень нравится летать на авиасимуляторе! Но ещё больше я люблю реальные ощущения: все эти перегрузки, скорость и как ты чувствуешь её в подобном полёте. А ещё возможность посмотреть на всё вокруг взглядом пилота. Знаю, что необходимо быть в хорошей физической форме, чтобы выжить в этих условиях. Думаю, что моя достаточно хороша, так что хочется проверить, справлюсь ли", - поведал хорват.

31-летний Ловрен выступает за "Зенит" с августа 2020 года. В его активе 2 гола и 1 ассист в 23 матчах.

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