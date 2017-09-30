Ловрен может пропустить матч со сборной Украины

Защитник "Ливерпуля" и сборной Хорватии Деян Ловрен не может тренироваться из-за проблем со здоровьем, сообщает хорватская пресса.

У 28-летнего центрбека травмы спины и ахиллова сухожилия. В связи с этим, он рискует пропустить матч квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Украины.

Напомним, что матч Хорватия - Украина состоится 9 октября.

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