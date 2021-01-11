Ловрен на отдыхе покатался с горы в детских санках (видео)

Питерский "Зенит" в своем официальном твиттере разместил видео, на котором показано, как защитник команды Деян Ловрен проводит перерыв в чемпионате. Хорват решил вспомнить детство и с горы на маленьких санках.

Напомним, что питерцы являются лидером РПЛ. У команды Семака 41 очко после 19 сыгранных матчей. Ближайший преследователь, ЦСКА, отстает на 4 балла.



Деян Ловрен провел за клуб 23 игры во всех турнирах и смог отметиться 2 забитыми мячами.



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