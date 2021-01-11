Ловрен на отдыхе покатался с горы в детских санках (видео)

Теги деян ловрензенит санкт-петербург

Ловрен на отдыхе покатался с горы в детских санках (видео)Питерский "Зенит" в своем официальном твиттере разместил видео, на котором показано, как защитник команды Деян Ловрен проводит перерыв в чемпионате. Хорват решил вспомнить детство и с горы на маленьких санках.

Напомним, что питерцы являются лидером РПЛ. У команды Семака 41 очко после 19 сыгранных матчей. Ближайший преследователь, ЦСКА, отстает на 4 балла.

Деян Ловрен провел за клуб 23 игры во всех турнирах и смог отметиться 2 забитыми мячами.

Читать также: "Зенит" поборется с "Локомотивом" за нападающего "Фиорентины" | http://soccernews.ru

 

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Витселя прооперировали, будет восстанавливаться полгода

Витселя прооперировали, будет восстанавливаться полгода

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов