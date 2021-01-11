Ловрен на отдыхе покатался с горы в детских санках (видео)
Питерский "Зенит" в своем официальном твиттере разместил видео, на котором показано, как защитник команды Деян Ловрен проводит перерыв в чемпионате. Хорват решил вспомнить детство и с горы на маленьких санках.
Зимние забавы от Деяна Ловрена @Dejan06Lovren pic.twitter.com/1opNuuwC2k— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) January 11, 2021
Напомним, что питерцы являются лидером РПЛ. У команды Семака 41 очко после 19 сыгранных матчей. Ближайший преследователь, ЦСКА, отстает на 4 балла.
Деян Ловрен провел за клуб 23 игры во всех турнирах и смог отметиться 2 забитыми мячами.
Читать также: "Зенит" поборется с "Локомотивом" за нападающего "Фиорентины" | http://soccernews.ru
главное
-
Вальдано о Рамосе: "Не нужно уходить из "Реала". Роналду так потерял "Золотой мяч"
-
Неймар восстановился после травмы
-
"Ювентус" теряет Пауло Дибалу
-
Месси - лучший плеймейкер прошедшего десятилетия по версии IFFHS
-
Лапорта станет новым президентом "Барсы"! Что это значит для Месси, Гризманна и возможного трансфера Неймара?
Лента новостей
-
РПЛ не даст судить вторую часть чемпионата двум арбитрам
-
Лапорта рассказал о важности Месси для "Барселоны"
-
Стали известны пары 1/16 финала Кубка Англии
-
Озил составил дрим-тим из игроков "Арсенала" с 2013 года
-
Витселя прооперировали, будет восстанавливаться полгода
-
Геннадию Орлову не нравятся фото жен футболистов в купальниках
-
По результатам тестирования в АПЛ выявлено 36 случаев коронавируса
-
Ловрен на отдыхе покатался с горы в детских санках (видео)
-
1
Вальдано о Рамосе: "Не нужно уходить из "Реала". Роналду так потерял "Золотой мяч"
-
В "Барселоне" сказали как будут добираться на матч Суперкубка Испании
-
Мостовой высказался о возможном возвращении Промеса в "Спартак"
-
Фернандиньо летом уйдет из "Манчестер Сити"
-
Левандовски рассказал как проигрывал Клоппу деньги за пари в "Боруссии"
-
"Лион" нашел замену Дембеле в АПЛ
-
Неймар восстановился после травмы
-
"Ротор" подписал контракты с двумя игроками "Астаны" и ведет переговоры с еще одним
-
"Арсенал" нацелился на одного из лидеров "Шахтера"
-
"Ювентус" теряет Пауло Дибалу
-
"Шахтер" нацелился на своего бывшего игрока, выступающего в АПЛ
-
"Локомотив" не планирует зимой увольнять Николича