Ловрен намекнул на слепоту арбитров, работавших на матче с "Динамо"

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Ловрен намекнул на слепоту арбитров, работавших на матче с "Динамо"

Центральный защитник питерского "Зенита" Деян Ловрен публично выразил своё недовольство действиями рефери в матче 5-го тура РПЛ против "Динамо".

После игры хорват изображал руками очки, очевидно намекая на плохое зрение членов судейской бригады Станислава Васильева.

Напомним, что встреча завершилась минимальным поражением действующего чемпиона России.

Ловрен перешёл в "Зенит" этим летом и сразу стал основным игроком "сине-бело-голубых".

Не пропустите: Семак остался недоволен судейством в матче с "Динамо". | http://soccernews.ru
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