Ловрен намекнул на уход из "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен намекнул на свой уход из мерсисайдского клуба, сообщает британская пресса.

28-летний хорват удалил из описания своего профиля в инстаграме информацию о "Ливерпуле". Также он убрал главное фото из аккаунта и закрыл комментарии.

Напомним, что вчера в матче "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" Ловрен допустил две результативные ошибки, за что подвергся серьёзной критике.

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