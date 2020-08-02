Ловрен направляется в расположение "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургдеян ловрен

Ловрен направляется в расположение "Зенита"

Защитник Деян Ловрен в скором времени присоединится к "Зениту".

31-летний хорват в инстаграме выложил фото из самолета с подписью: "Вылетаю в Санкт-Петербург".

Ранее сообщалось, что "Зенит" приобрел Ловрена за 12 миллионов евро и подписал с ним соглашение на три года.

Последним клубом Ловрена был "Ливерпуль", за который он выступал с 2014 года.

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