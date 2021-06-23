Ловрен не поможет Хорватии в 1/8 финала Евро-2020

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Ловрен не поможет Хорватии в 1/8 финала Евро-2020

Фото: инстаграм Деяна Ловрена/Автор неизвестен

Защитник петербургского "Зенита" и сборной Хорватии Деян Ловрен пропустит матч 1/8 финала чемпионата Европы из-за перебора желтых карточек.

Футболист получил "горчичники" в матчах с Чехией (1:1) и Шотландией (3:1) и заработал одноматчевую дисквалификацию.

31-летний Ловрен выступает за "Зенит" с 2020 года. В минувшем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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