Ловрен не поможет "Зениту" в матче в "Брюгге"

Капитан "Зенита" Деян Ловрен заработал желтую карточку в игре Лиги Чемпионов против "Лацио" (1:3).

Таким образом, у 31-летнего хорвата перебор желтых карточек, из-за чего он пропустит матч против "Брюгге", который состоится 2 декабря.

Отметим, что в списке А "Зенита" на ЛЧ есть только два центральных защитника - Ловрен и Ярослав Ракицкий. В списке Б есть Данила Прохин.

После 4-х туров "Зенит" занимает в группе последнее место и на 3 очка отстает от "Брюгге", идущего на третьей позиции.

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