Ловрен не считает шагом назад переход из "Ливверпуля" в "Зенит"

Центральный защитник "Зенита" Деян Ловрен порассуждал о своём летнем трансфере из "Ливерпуля" в питерский клуб.

"Трудно уходить из такого большого клуба, как "Ливерпуль". Но я покинул команду в лучшее время из возможных - с высоко поднятой головой. Я много работал, выиграл самые важные трофеи и отлично провёл время. Но я тот человек, который постоянно хочет доказывать свою состоятельность, поэтому не считаю "Зенит" шагом назад в своей карьере. Скорее, это новый вызов. Хочу доказать всем, что я всё ещё способен развиваться на самом высоком уровне", - цитирует хорвата L’Equipe.

Ловрен перешёл из "Ливерпуля" в "Зенит" в августе за 12 миллионов евро, заключив с "сине-бело-голубыми" контракт до 2023 года.

В составе новой команды 31-летний футболист провёл 7 матчей и забил 1 гол.

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