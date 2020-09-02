Ловрен не считает шагом назад переход из "Ливверпуля" в "Зенит"

Теги ливерпульзенит санкт-петербургдеян ловрен

Ловрен не считает шагом назад переход из "Ливверпуля" в "Зенит"

Центральный защитник "Зенита" Деян Ловрен порассуждал о своём летнем трансфере из "Ливерпуля" в питерский клуб.

"Трудно уходить из такого большого клуба, как "Ливерпуль". Но я покинул команду в лучшее время из возможных - с высоко поднятой головой. Я много работал, выиграл самые важные трофеи и отлично провёл время. Но я тот человек, который постоянно хочет доказывать свою состоятельность, поэтому не считаю "Зенит" шагом назад в своей карьере. Скорее, это новый вызов. Хочу доказать всем, что я всё ещё способен развиваться на самом высоком уровне", - цитирует хорвата L’Equipe.

Ловрен перешёл из "Ливерпуля" в "Зенит" в августе за 12 миллионов евро, заключив с "сине-бело-голубыми" контракт до 2023 года.

В составе новой команды 31-летний футболист провёл 7 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Кузяев не принял предложение "Зенита" о новом контракте. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Отец Месси встретился с президентом "Барселоны" Бартомеу: итоги переговоров

Отец Месси встретился с президентом "Барселоны" Бартомеу: итоги переговоров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов