Ловрен не считает шагом назад переход из "Ливверпуля" в "Зенит"
Центральный защитник "Зенита" Деян Ловрен порассуждал о своём летнем трансфере из "Ливерпуля" в питерский клуб.
"Трудно уходить из такого большого клуба, как "Ливерпуль". Но я покинул команду в лучшее время из возможных - с высоко поднятой головой. Я много работал, выиграл самые важные трофеи и отлично провёл время. Но я тот человек, который постоянно хочет доказывать свою состоятельность, поэтому не считаю "Зенит" шагом назад в своей карьере. Скорее, это новый вызов. Хочу доказать всем, что я всё ещё способен развиваться на самом высоком уровне", - цитирует хорвата L’Equipe.
Ловрен перешёл из "Ливерпуля" в "Зенит" в августе за 12 миллионов евро, заключив с "сине-бело-голубыми" контракт до 2023 года.
В составе новой команды 31-летний футболист провёл 7 матчей и забил 1 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18