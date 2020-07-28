Ловрен обратился к болельщикам "Зенита"

Новичок "Зенита" Деян Ловрен опубликовал в инстаграме обращение, адресованное болельщикам питерской команды.

"Дорогие болельщики "Зенита"! Я очень рад тому, что у меня есть возможность рассказать, как я жду эту новую главу своей жизни. Я постараюсь заслужить ваше уважение своей игрой и стопроцентной самоотдачей на тренировках и в официальных матчах. Я хочу передать свой опыт победителя Лиги Чемпионов и английской Премьер-лиги моим новым партнёрам по команде. Я голоден до новых побед на "Газпром Арене" и хочу, чтобы "Зенит" не только подкрепил свой успех в России, но и добился новых побед в Европе. Скоро увидимся!" - написал Ловрен.

Напомним, что 31-летний хорват перебрался в "Зенит" из "Ливерпуля", заключив с новым клубом трёхлетний контракт.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Скорее всего, её часть прописана в сделке в виде бонусов.

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