Ловрен объяснил, почему не жалеет об уходе из "Ливерпуля"

Фото инстаграм Деяна Ловрена

Центральный защитник "Зенита" Деян Ловрен признался, что у него нет сожаления в связи с уходом из "Ливерпуля" прошлым летом.

"Я не оглядываюсь назад. Чувствовал, что принимаю правильное решение. Уход из "Ливерпуля" точно не был ошибкой. За первый сезон в "Зените" я выиграл два трофея и горжусь этим", - приводит слова хорвата Four Four Two.

Ловрен в августе 2020 года перешёл из "Ливерпуля" в "Зенит" за 12 миллионов евро, заключив трёхлетний контракт.

В дебютном сезоне 31-летний футболист забил 2 гола и сделал 1 ассист в 28 матчах.

