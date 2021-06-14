Ловрен объяснил, почему не жалеет об уходе из "Ливерпуля"
Центральный защитник "Зенита" Деян Ловрен признался, что у него нет сожаления в связи с уходом из "Ливерпуля" прошлым летом.
"Я не оглядываюсь назад. Чувствовал, что принимаю правильное решение. Уход из "Ливерпуля" точно не был ошибкой. За первый сезон в "Зените" я выиграл два трофея и горжусь этим", - приводит слова хорвата Four Four Two.
Ловрен в августе 2020 года перешёл из "Ливерпуля" в "Зенит" за 12 миллионов евро, заключив трёхлетний контракт.
В дебютном сезоне 31-летний футболист забил 2 гола и сделал 1 ассист в 28 матчах.
Не пропустите: Ловрен рассказал о своей реакции на Дзюбу в костюме Дэдпула. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Пирло отказался возглавить клуб Серии А
-
Яя Туре получил должность в клубе РПЛ
-
Ловрен рассказал о сообщении от Клоппа после перехода в "Зенит"
-
Кьяер может стать капитаном "Милана" после инцидента с Эриксеном
-
"Севилья" может купить российского таланта
-
Месси боится заразиться коронавирусом
-
Левандовски рассмешил партнёров по сборной Польши
-
Названы соперники "Шахтёра" по товарищеским матчам на первом сборе
-
Только один игрок не тренировался сегодня в общей группе сборной России
-
Витория рассказал об отношении к критике в свой адрес
-
Месси: "Я мечтаю выиграть титул со сборной Аргентины"
-
Российский судья обслужит матч Италия – Швейцария
-
"Барселона" определилась с соперником по Кубку Гампера
-
Агент Тельо опроверг интерес "Зенита" к игроку
-
УЕФА назначил арбитров на матч Финляндия - Россия
-
1
Месси: "Сборная Аргентины никогда не зависела от меня"
-
Витория рассказал о планах работы в "Спартаке"
-
Ловрен объяснил, почему не жалеет об уходе из "Ливерпуля"
-
Зидан - журналисту: "Твоя работа - позор. Пойдем поговорим без камер"
-
"Барселона" огласила цену на Умтити
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18