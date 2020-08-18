Ловрен объяснил, почему выбрал "Зенит"
Центральный защитник "Зенита" Деян Ловрен рассказал, почему перешёл именно в питерский клуб.
"Мотивация - играть в топ-клубе, играть в Лиге Чемпионов. И попробовать что-то новое. Как вы знаете, я играл во Франции, Хорватии, в общей сложности семь лет в Англии. И сейчас хочется нового вызова. Последние три года в "Ливерпуле" были для меня невероятными. Моя мечта сбылась. И я рад этому. Но людям свойственно что-то менять, чтобы почувствовать себя немного иначе.
Я отдал "Ливерпулю" всё, что мог. И теперь хочу попробовать себя где-то ещё, чтобы люди понимали, что я всё ещё хорош. Я всё ещё могу играть на серьёзном уровне. А "Зенит" в последние годы находится на вершине в России, играет в Лиге Чемпионов. Так что у меня не возникло в голове вопроса: ехать или не ехать? У меня, конечно, были и другие предложения. Но предложение "Зенита" было наиболее убедительным", - заявил хорват.
"Сине-бело-голубые" купили игрока у "Ливерпуля" за 12 миллионов евро и заключили с ним трёхлетний контракт.
В составе "Зенит" Ловрен уже провёл 3 матча и забил 1 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
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|15
|Оренбург
|22
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|Крылья Советов
|23
|22