Ловрен объяснил, почему выбрал "Зенит"

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Ловрен объяснил, почему выбрал "Зенит"

Центральный защитник "Зенита" Деян Ловрен рассказал, почему перешёл именно в питерский клуб.

"Мотивация - играть в топ-клубе, играть в Лиге Чемпионов. И попробовать что-то новое. Как вы знаете, я играл во Франции, Хорватии, в общей сложности семь лет в Англии. И сейчас хочется нового вызова. Последние три года в "Ливерпуле" были для меня невероятными. Моя мечта сбылась. И я рад этому. Но людям свойственно что-то менять, чтобы почувствовать себя немного иначе.

Я отдал "Ливерпулю" всё, что мог. И теперь хочу попробовать себя где-то ещё, чтобы люди понимали, что я всё ещё хорош. Я всё ещё могу играть на серьёзном уровне. А "Зенит" в последние годы находится на вершине в России, играет в Лиге Чемпионов. Так что у меня не возникло в голове вопроса: ехать или не ехать? У меня, конечно, были и другие предложения. Но предложение "Зенита" было наиболее убедительным", - заявил хорват.

"Сине-бело-голубые" купили игрока у "Ливерпуля" за 12 миллионов евро и заключили с ним трёхлетний контракт.

В составе "Зенит" Ловрен уже провёл 3 матча и забил 1 гол.

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