Ловрен оценил вероятность перехода Салаха в "Зенит"

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Ловрен оценил вероятность перехода Салаха в "Зенит"

Центральный защитник "Зенита" Деян Ловрен допускает, что однажды нападающий Мохамед Салах последует его примеру и перейдёт из "Ливерпуля" в питерский клуб.

"Думаю, он всё ещё очень молод. У него только начался его лучший возраст. Ему 28, хотя он и выглядит на 36. Он в отличной физической форме. Но через пару лет - почему бы и нет! Он рано или поздно устанет и приедет сюда. Думаю, что это случится скоро", - сказал хорват.

Стоит отметить, что Ловрена и Салаха связывает дружба. Несмотря на уход балканца из "Ливерпуля", они продолжают созваниваться и общаться.

Контракт египтянина с "красными" рассчитан до лета 2023 года. Его рыночная стоимость - 120 миллионов евро.

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