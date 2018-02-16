Ловрен: "Почему бы "Ливерпулю" не выиграть Лигу Чемпионов?"



Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен считает, что его команда способна выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне.

"Почему бы "Ливерпулю" не выиграть Лигу Чемпионов? Это вполне возможно. Нас считают одним из фаворитом турнира. Впрочем, я бы назвал нас андердогами. Несмотря на крупную победу над "Порту" мы должны сохранять спокойствие и хорошо сыграть в ответной встрече", - цитирует Ловрена Goal.

Напомним, что "Ливерпуль" обыграл "Порту" на выезде со счетом 5:0 и обеспечил себе выход в четвертьфинал.

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