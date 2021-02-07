Ловрен поддержал Алиссона после разгрома "Ливерпуля" в матче с "Манчестер Сити"

Теги деян ловренливерпульзенит санкт-петербургалиссон

Ловрен поддержал Алиссона после разгрома "Ливерпуля" в матче с "Манчестер Сити"

Бывший защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен, выступающий за "Зенит", поддержал вратаря мерсисайдского клуба Алиссона Бекера после поражения его команды в матче чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (1:4). В этой встрече Алиссон допустил две грубые ошибки, которые привели к пропущенным голам.

"Учатся не на успехах, а на ошибках! АБ" - написал Ловрен в своем Twitter.

В нынешнем сезоне 28-летний Алиссон провел за "Ливерпуль" 24 матча во всех турнирах и пропустил 25 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Деян Ловрен поиграл с ручным питоном (видео). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Успехи "Баварии" и "РБ Лейпциг", очередной провал "Боруссии". Все результаты 20-го тура Бундеслиги

Успехи "Баварии" и "РБ Лейпциг", очередной провал "Боруссии". Все результаты 20-го тура Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов