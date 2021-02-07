Ловрен поддержал Алиссона после разгрома "Ливерпуля" в матче с "Манчестер Сити"

Бывший защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен, выступающий за "Зенит", поддержал вратаря мерсисайдского клуба Алиссона Бекера после поражения его команды в матче чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (1:4). В этой встрече Алиссон допустил две грубые ошибки, которые привели к пропущенным голам.

"Учатся не на успехах, а на ошибках! АБ" - написал Ловрен в своем Twitter.

В нынешнем сезоне 28-летний Алиссон провел за "Ливерпуль" 24 матча во всех турнирах и пропустил 25 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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