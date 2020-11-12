Ловрен поддержал Крооса, назвавшего футболистов марионетками ФИФА и УЕФА

Игрок "Зенита" Деян Ловрен прокомментировал слова хавбека "Реала" и сборной Германии Тори Кросса, раскритиковавшего ФИФА и УЕФА.

"Людям интересно, почему так много травм, все просто.

Слишком много игр, невозможно восстановить, когда знаешь, что этот год странный (Covid). Нет подходящего времени для отдыха (лично у меня было только 8 выходных), нет подходящей предсезонной подготовки и сумасшедшего графика" Тони Кроос был прав, многие тренеры говорили то же самое, но никто не слушает. Те, кто составляет расписание матчей, должны задуматься", - написал футболист в своем твитере.

Тонни Кросс заявил, что футболисты - марионетки ФИФА и УЕФА.

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