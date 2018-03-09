Ловрен поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен высказался в преддверии матча 30-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

"Возможно, "МЮ" сейчас не в лучшей форме, но они продолжают выигрывать матчи в некрасивом стиле. Имеют значение только очки. В прошлый раз, когда "Юнайтед" приехал на "Энфилд", они очень глубоко оборонялись. Посмотрим, как будет в этот раз. Я думаю, они сыграют так же. Возможно, ничья будет хорошим результатом для них, но не для нас. Мы никогда не играем на ничью. Мы сыграем так же, как и всегда, в атакующий футбол. Давайте насладимся этим" - цитирует Ловрена The Times.

Напомним, что матч "МЮ" - "Ливерпуль" состоится в субботу, 10 марта, в 15:30 по московскому времени.

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