Ловрен посетил базу "Зенита" и встретился с Семаком

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Ловрен посетил базу "Зенита" и встретился с Семаком

Защитник "Зенита" Деян Ловрен прибыл на клубную базу и пообщался с главным тренером Сергеем Семаком.

Футболист прибыл в Петербург вчера, 2 августа, и рассказал о своих впечатлениях от перехода в стан "сине-бело-голубых".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@dejanlovren06 @sergey_bogdanovich_semak

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

В "Зените" 31-летний хорват будет выступать по 6-м номером.

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