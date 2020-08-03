Ловрен посетил базу "Зенита" и встретился с Семаком

Защитник "Зенита" Деян Ловрен прибыл на клубную базу и пообщался с главным тренером Сергеем Семаком.

Футболист прибыл в Петербург вчера, 2 августа, и рассказал о своих впечатлениях от перехода в стан "сине-бело-голубых".

В "Зените" 31-летний хорват будет выступать по 6-м номером.

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