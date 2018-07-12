Ловрен повторил уникальное достижение Тьерри Анри

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Ловрен повторил уникальное достижение Тьерри Анри

Защитник "Ливерпуля" и сборной Хорватии Деян Ловрен повторил уникальное достижение Тьерри Анри.

Как сообщает Opta, хорватский центрбек в ближайшее воскресенье станет вторым игроком клуба АПЛ, который в течение одного сезона сыграет в финалах Лиги Чемпионов и Чемпионата Мира.

Анри это достижение покорилось в 2006 году, когда он сначала проиграл в составе "Арсенала" финал ЛЧ, а затем уступил и в решающем матче мундиаля, выступая за сборную Франции.

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