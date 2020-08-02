Ловрен прибыл в Петербург. Завтра он проведет первую тренировку в "Зените"
Новый игрок "Зенита" Деян Ловрен прибыл в Россию.
Напомним, 31-летний футболист подписал с петербургским клубом контракт до 2023 года.
"Деян Ловрен - в Петербурге! Добро пожаловать!" – заявляет пресс-служба "Зенита".
Деян Ловрен — в Петербурге! Добро пожаловать! pic.twitter.com/W1D4ME2UVy— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) August 2, 2020
Завтра, 3 августа, хорват проведет первую тренировку в составе "сине-бело-голубых". Ловрен будет выступать под 9-м номером, под которым ранее играл Бранислав Иванович.
Последним клубом игрока был "Ливерпуль", за который он выступал с 2014 года.
Читайте также: Семак рассказал, когда Ловрен может дебютировать за "Зенит". | http://soccernews.ru
главное
-
Появились фотографии домашней и гостевой формы сборной России на сезон-2020/21
-
Названа дата медосмотра и зарплата Урунова в "Спартаке"
-
Юран готовит иск в УЕФА против "Химок"
-
Журналист Егоров раскрыл детали контракта Кокорина со "Спартаком"
-
Артета взял свой первый трофей во главе "Арсенала" и вывел канониров в Лигу Европы! На радость "Челси" герой финала разбил кубок
Лента новостей
-
Аллегри может сменить Конте на посту главного тренера "Интера"
-
Медведев прокомментировал новую должность Аршавина в "Зените"
-
Семин ответил на слова Суркиса, назвавшего его "хлюпиком"
-
Отчим Кокорина заявил, что футболист покинул "Зенит" не по своей воле
-
Президент киевского "Динамо" Суркис назвал Семина хлюпиком
-
Ловрен прибыл в Петербург. Завтра он проведет первую тренировку в "Зените"
-
Друг Кокорина опубликовал детское фото нападающего в форме "Спартака"
-
Появились фотографии домашней и гостевой формы сборной России на сезон-2020/21
-
"Фиорентина" обыграла СПАЛ в последнем туре Серии А
-
Metaratings: Мирзов отправится в аренду в "Тамбов"
-
"Арсенал" нацелился на защитника "Севильи"
-
Аршавин получил новую должность в "Зените"
-
Газизов отреагировал на слова Юрана
-
Агент рассказал, когда ЦСКА объявит о трансфере Гайча
-
Кокорин может совершить дебют за "Спартак" в матче с "Сочи"
-
"Динамо" проиграло "Химкам" в товарищеском матче
-
Газизов прокомментировал переход Кокорина в "Спартак"
-
Мбаппе может успеть восстановиться к матчу с "Аталантой"
-
"Уфа" отреагировала на слова Юрана о возможной сдаче матчей "Спартаку"
-
Названа дата медосмотра и зарплата Урунова в "Спартаке"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18