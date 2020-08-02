Ловрен прибыл в Петербург. Завтра он проведет первую тренировку в "Зените"

Новый игрок "Зенита" Деян Ловрен прибыл в Россию.

Напомним, 31-летний футболист подписал с петербургским клубом контракт до 2023 года.

"Деян Ловрен - в Петербурге! Добро пожаловать!" – заявляет пресс-служба "Зенита".

Деян Ловрен — в Петербурге! Добро пожаловать! pic.twitter.com/W1D4ME2UVy — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) August 2, 2020

Завтра, 3 августа, хорват проведет первую тренировку в составе "сине-бело-голубых". Ловрен будет выступать под 9-м номером, под которым ранее играл Бранислав Иванович.

Последним клубом игрока был "Ливерпуль", за который он выступал с 2014 года.

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