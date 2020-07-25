Ловрен проходит медосмотр перед переходом в "Зенит"

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Ловрен проходит медосмотр перед переходом в "Зенит"

Центральный защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен находится в шаге от перехода в питерский "Зенит".

По информации Metaratings, хорват уже проходит медицинское обследование, предшествующее оформлению трансфера.

Процедура проводится в одной из клиник Лондона. Если у 31-летнего футболиста не будет выявлено проблем со здоровьем, то клубы объявят о сделке официально.

По разным данным, "Зенит" заплатит за Ловрена от 8,5 до 12 миллионов евро и заключит с ним трёхлетний контракт, либо соглашение по схеме "2+1".

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