Ловрен прокомментировал поражение от "Ювентуса"

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Ловрен прокомментировал поражение от "Ювентуса"Фото: инстаграм Ловрена/Автор неизвестен

Хорватский футболист "Зенита" Деян Ловрен поделился мнением о поражении от туринского "Ювентуса" (2:4) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Каждая неудача — урок. Если вы не готовы к неудаче, вы не готовы к успеху. Выше голову и начинайте снова.

Большое спасибо нашим болельщикам, которые приехали в Турин. Мы должны и будем делать лучше!" — написал Ловрен в инстаграме.

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